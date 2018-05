Vragenuurtje als slecht toneelstuk

Als er geen royaal reces wordt gevierd, vindt iedere dinsdagmiddag rond twee uur in de Tweede Kamer een ritueel plaats. Terwijl journalisten, politici en spindoctors elkaar op de eerste etage van het parlementsgebouw tegen het lijf lopen voor een interview of een achtergrondgesprek, staat in ’s lands bekendste vergaderzaal het wekelijkse vragenuurtje op het programma.