Predikant uit VS ontkent aanklacht in Turkije

Brunson woont al meer dan twintig jaar in Turkije, waar hij nu 35 jaar gevangenisstraf kan krijgen. De geestelijke ontkent alle beschuldigingen. „Ik help Syrische vluchtelingen, ze zeggen dat ik de PKK help. Ik zet een kerk op, ze zeggen dat ik hulp kreeg van het netwerk van Gülen”, zei Brunson voor de rechtbank. Hij brak op enig punt in huilen uit toen hij oogcontact maakte met zijn vrouw.

Meerdere onherkenbaar gemaakte getuigen legden per videoverbinding verklaringen af tegen Brunson. De beschuldigingen liepen uiteen van samenwerking met Koerdische terroristen tot het samenspannen met de organisatie van Fethullah Gülen, die door Turkije verantwoordelijk wordt gehouden voor de mislukte staatsgreep in 2016.

De vervolging van de geestelijke heeft de relatie tussen Washington en Ankara verder onder druk gezet. Eerder zei president Donald Trump dat Brunson „zonder reden” terechtstaat.