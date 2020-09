Treinverkeer ontregeld door storing

De verkeersleidingspost in Arnhem kampt volgens spoorbeheerder ProRail sinds 05.30 uur met een storing. De extra reistijd kan oplopen tot twee uur, aldus de NS. De problemen duren naar verwachting tot tenminste 07.30 uur.

Door de storing blijven seinen op rood staan, wat betekent dat treinen in de omgeving van Arnhem niet kunnen rijden, laat ProRail weten. De verkeersleiding van Arnhem bedient onder andere seinen en wissels in de wijde regio van deze stad. De ondersteunende ICT-systemen zijn door de storing niet beschikbaar voor de treindienstleiders. Het op een veilige manier treinverkeer laten verlopen is dan niet mogelijk en seinen blijven zolang op rood. "We werken met spoed aan een oplossing", aldus ProRail.

Reizigers krijgen het advies voor vertrek de reisplanner te checken. Tussen Nijmegen, Nijmegen Heyendaal en Mook Molenhoek rijden stopbussen, meldt de NS.