’Italië in juli weer naar de stembus’

Nieuwe verkiezingen zouden een einde kunnen maken aan de politieke patstelling in het land. Pogingen een nieuwe regering te vormen, liepen de afgelopen twee maanden op niets uit. M5S weigerde in zee te gaan met de partij van de door schandalen geplaagde ex-premier Silvio Berlusconi. Dat stond een akkoord met de Lega in de weg, omdat die partij een bondgenoot is van Berlusconi’s Forza Italia.

M5S-voorman Luigi Di Maio deed zondag een nieuwe poging de Lega te verleiden tot samenwerking. Hij liet de eis vallen dat hij aan het hoofd komt te staan van een nieuwe regering. Di Maio bood aan samen met Lega-leider Salvini op zoek te gaan naar een premier die voor beide partijen acceptabel is. Dat aanbod leidde niet tot een doorbraak.

President Sergio Mattarella zou ook kunnen proberen een soort zakenkabinet te installeren, maar dat lijkt politiek onhaalbaar. M5S, de grootste partij in het parlement, heeft duidelijk gemaakt daar niets voor te voelen. De eurosceptische protestpartij lijkt zich al op te maken voor nieuwe verkiezingen.

„Vanaf vandaag voeren we weer campagne”, schreef Di Maio op Facebook. Hij betreurt naar eigen zeggen dat hij zijn aanhangers moet vragen om weer te gaan stemmen, maar zei geen alternatieven te zien. „We hebben alles gedaan wat we konden.”