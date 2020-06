Excuses Belgische prins voor overtreden coronaregels Spanje

Daarin erkent hij „niet alle quarantainemaatregelen te hebben gerespecteerd.” De prins zegt dat hij zijn daden „diep betreurt” en dat hij „de gevolgen ervan zal aanvaarden.”

De oudste zoon van prinses Astrid reisde een week geleden naar het Spaanse Cordoba, woonde daar een feest bij en raakte besmet met het coronavirus. Daarbij heeft hij zich onttrokken aan de verplichting om na aankomst eerst veertien dagen in quarantaine te gaan.

Bekijk ook: Prins Joachim onder vuur in Spanje en België

Bekijk ook: Spaanse politie doet onderzoek naar feestende Belgische prins

De prins heeft altijd zijn best gedaan buiten de publiciteit te blijven. Hij vervult binnen het koningshuis ook geen officiële taken, maar is door zijn gedrag opeens wereldnieuws geworden. Zelfs The New York Times berichtte over hem en de Spaanse media hebben geen goed woord voor hem over.