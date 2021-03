Bijna kwart meer coronabesmettingen in afgelopen week, aantal testen stijgt met 28%

Bijna 461.000 mensen lieten zich in de afgelopen week testen. Dat is een stijging van ruim 99.000 testen (+28%) in vergelijking met de week er voor. Het percentage positieve testen nam af van 8,0% een week eerder naar 7,7% in de afgelopen week.

Kinderen tot en met 12 jaar werden het vaakst getest, maar kregen ook het vaakst een negatieve uitslag. Slechts zo’n 5 procent van de geteste kinderen droeg het virus daadwerkelijk bij zich.

Van vorige week dinsdagochtend tot aan deze dinsdagochtend registreerde het RIVM 39.527 nieuwe besmettingen. De stijging volgt op diverse versoepelingen van de coronamaatregelen. Middelbare scholieren gaan sinds 1 maart weer een deel van de tijd fysiek naar school. Twee dagen daarna mochten ook mensen in de meeste contactberoepen weer aan het werk. Dat zijn onder meer kappers, masseurs, schoonheidsspecialisten, aanbieders van alternatieve geneeswijzen als acupunctuur of osteopathie en bijvoorbeeld ook rij-instructeurs. Ook de mogelijkheden om samen buiten sporten werden verruimd.

Premier Mark Rutte erkende tijdens de persconferentie waarin hij de versoepelingen aankondigde dat het kabinet bereid is „iets meer risico” te nemen. Dat moest wel „beperkt en weloverwogen.” „We doen hiermee iets heel spannends”, zei Rutte. Hij benadrukte dat het onderwijs open moet blijven, maar waarschuwde ook: „Als over een paar weken de cijfers onverhoopt weer door het dak gaan, liggen alle andere opties van aanscherping wel weer op tafel.”

De Britse variant van het virus is nu veruit de meest voorkomende in Nederland. De gemuteerde, extra besmettelijke virusvariant was volgens steekproeven in de laatste week van februari goed voor driekwart van alle besmettingen.

Afgelopen etmaal

Afgelopen etmaal zijn 4985 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat zijn er 549 minder vergeleken met een dag eerder. Vergeleken met een week geleden nam het aantal positieve tests met 693 af.

Ten opzichte van het gemiddelde van de afgelopen zeven dagen daalde het aantal nieuwe besmettingen eveneens. In de afgelopen week registreerde het RIVM gemiddeld 5648 besmettingen per etmaal.

Op maandagen en dinsdagen ligt het aantal nieuwe gevallen vaak onder het weekgemiddelde, doordat minder mensen zich in de weekeindes laten testen. In de loop van de week komt het aantal nieuwe gevallen boven dat gemiddelde uit.