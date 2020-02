Hoger beroep in zaak dood Bredase baby

Ⓒ ANP XTRA

BREDA - Bredanaar Kevin van den B. gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling vanwege het doden van zijn zeven maanden oude zoontje in november 2017. Dat heeft zijn advocaat Karsten Verkaart vrijdag laten weten. Ook het Openbaar Ministerie tekent beroep aan. De rechtbank in Breda gaf twee weken geleden zevenenhalf jaar cel.