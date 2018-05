Cafébaas Tiel haalt taaleis van voordeur

Bekijk ook: Bezoekers cafés Tiel moeten Nederlands snappen

Doel van de eis was „bezoekers in elk geval kunnen verstaan wat andere gasten en het personeel tegen ze zeggen.” Volgens Ernste veroorzaken taalproblemen steeds vaker onrust en vechtpartijen in de kroegen.

Overleg met burgemeester

De kroegbaas had maandag overleg met burgemeester Hans Beenakker van Tiel. Die waarschuwde hem dat selecteren op afkomst in Nederland verboden is. ,,Horecaondernemers willen geen trammelant in hun zaak. Deze ondernemers hebben blijkbaar overlast van arbeidsmigranten. Er zijn verschillende manieren om die overlast aan te pakken, bijvoorbeeld het opleggen van een toegangsverbod. Maar deze manier is ongewenst'', aldus Beenakker.

Poolse immigranten

Volgens Ernste gebeurt het geregeld dat een gast op de vuist wil omdat hij een grap niet begrijpt en zich uitgelachen voelt. De kroegbaas ontkent dat de regel alleen is ingesteld vanwege de vele Poolse arbeidsmigranten in Tiel.

In Tiel wonen 3000 tot 4000 Poolse arbeidsmigranten. De gemeente telt in totaal 41.000 inwoners.