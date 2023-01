Premium Het beste van De Telegraaf

Geen kip te bekennen op dierenshow Hardenberg Rode lippenstift op hanenkammen reden voor diskwalificatie

Door Roy Klopper Kopieer naar clipboard

Bezoekster Ine Mulder met een witte wener, het ras waarvoor ze kwam. Maar de koop ging niet door want ze wilde een jonger exemplaar. Ⓒ foto’s Robert Hoetink

HARDENBERG - Het vertonen en houden van honden met platte snuiten of katten met vouwoortjes is binnenkort taboe, zo verklaart landbouwminister Piet Adema kort voor het afgelopen weekeinde. Toevallig staat daags erna in Hardenberg de finaledag op het programma van een schoonheidswedstrijd voor ’kleindieren’ als cavia’s, muizen en duiven. Hoe staat het met het welzijn van Miss Konijn 2023?