Ook honderden soorten kindervuurwerk verboden

Dit soort ’F1-vuurwerk’ mag nog wel worden afgestoken met oud en nieuw. Het afgekeurde vuurwerk, vooral fonteinen, is van de markt gehaald. Ook enkele knetterballen en grondbloemen bleken niet aan de strenge veiligheidsregels te voldoen.

In de steekproef bleek dat alleen sterretjes voldoen aan alle eisen. Vuurwerk in de categorie F1 mag het hele jaar verkocht worden en valt buiten het afsteekverbod van het kabinet. Vanwege de coronacrisis is het afsteken van het andere vuurwerk dit jaar verboden.

Handelaren vrezen dat het kabinet de coronacrisis misbruikt om definitief af te rekenen met de vuurwerktraditie in Nederland.