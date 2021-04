Informateur Tjeenk Willink laat politici links liggen

„Het vertrouwen in de overheid is veel minder dan het ooit was”, constateert burgerwaakhond Van Zutphen. Het kan volgens hem nog wel even duren voor het weer beter gaat worden: „De overheid moet eerst maar eens tonen dat het betrouwbaar kan zijn, dan komt het vertrouwen misschien wel weer terug.”

De ombudsman schetst dat hij in de toeslagenaffaire en allerlei andere zaken een patroon ziet van een overheid die het zicht is kwijtgeraakt op degene die door de overheid geraakt worden. „Dat zijn vaak de mensen die de overheid zo hard nodig hebben. De burger is uit het zicht geraakt. Dat betekent dat je weer dichtbij moet staan, dat je weet wat er speelt, écht geinteresseerd moet zijn en hem een kans geeft.”

Het planbureau van Putters doet voortdurend onderzoek naar wat er leeft in de samenleving. „Mensen vinden het vaak heel ingewikkeld om alle regels nog te begrijpen. Dat raakt ook het vertrouwen in de overheid”, legt de directeur uit. Hij waarschuwt dat het thema vertrouwen niet alleen gaat over wat er in de politieke arena zelf gaande is: „Heb het vooral ook over de relatie tussen samenleving en de politiek.”

Van Zutphen is van plan om zelf meer op de trommel te slaan: „Laten we ervoor zorgen dat het hier doordringt. Ik kan daar een rol bij spelen door meer op mijn strepen te staan om ze bij de les te houden.”