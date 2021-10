Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse helpt buren in nood: ’Thermoskannen mee in auto’ Wallonië zit twee maanden na watersnood nog altijd in diepe ellende: ’Velen hebben niets te eten’

Door Alexander Bakker Kopieer naar clipboard

De ravage in het dorp Ensival is twee maanden na de verwoestende overstroming nog altijd enorm. Ⓒ Rias Immink

Ensival - De watersnood in België is uit het nieuws verdreven. Maar voor veel inwoners van de Vesdervallei is de ellende nog lang niet voorbij. De stumpers zitten letterlijk en figuurlijk in een diep dal. Tientallen Nederlandse vrijwilligers helpen onze buren in nood. Miranda Westerhof uit Heerlen is een van hen en neemt ons mee naar het rampgebied.