Zaai ik wéér angst?

Mohamed Lahouaiej Bouhlel was geen bekende van de veiligheidsdiensten. Getuige enkele incidenten waarin hij de hoofdrol speelde, liet zijn mentale stabiliteit te wensen over. Ooit viel hij ten prooi aan een zenuwinzinking. Hij was wel moslim, maar vertoonde geen bovenmatige interesse in een jihadistische levenswijze. Pas de laatste dagen liet hij, desgevraagd ’om religieuze redenen’, een baard groeien.