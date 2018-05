Beschoten vrouw Best zette afvalcontainer buiten

De voortvluchtige schutter vluchtte meteen daarna door bij een handlanger op een scooter of motor te klimmen en met hoge snelheid weg te rijden. Beiden droegen donkere kleding en een helm om zo onherkenbaar mogelijk te zijn. Ondanks een massale klopjacht waarbij onder meer een politiehelikopter over Best vloog, ontbreekt van beiden vooralsnog ieder spoor. Ambulancemedewerkers verzorgden de arm, waar de 39-jarige vrouw is geraakt. Ze hoefde niet in het ziekenhuis behandeld te worden.

Toedracht

Onduidelijk is wat de exacte toedracht is en achtergronden zijn van het schietincident. Omwonenden in de Mr. C. Goselingstraat zeggen daar niks van te weten. Sommigen gissen naar mogelijke, criminele motieven, maar met iets concreters dan uit de lucht gegrepen wilde gokjes komt niemand op de proppen. Wel zijn het slachtoffer, haar partner en twee thuiswonende kinderen 'hartstikke aardige mensen', aldus een overbuurvrouw. ,,Gelukkig is de kinderen niks overkomen."

In de straat waar de gewonde vrouw woonachtig is, staat een groepje oudere mannen met elkaar te praten over het voorval. Geschrokken zijn ze niet. ,,Het lijkt iedere dag wel ergens raak te zijn. En dat het nu hier gebeurt... Welkom in Brabant", knipoogt een man. In de buurt lijkt - op een klein afgezet gebied achter het betreffende huis en meerdere geparkeerde politievoertuigen in de straat na - alles business as usual. Mensen verzorgen hun voortuintjes en doen hun dagelijkse boodschappen.

’Iets’

Ook een meter of vijftig van het huis doet de politie kortstondig onderzoek. Rechercheurs doorzoeken een perkje en vonden 'iets', volgens een aanwezige fotograaf. Wat de speurders vonden, is echter onduidelijk. Mogelijk heeft de nog altijd voortvluchtige schutter daar een tijdje gewacht en op die plek sporen, zoals een sigaret met daarop dna, achtergelaten.