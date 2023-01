Premium Het beste van De Telegraaf

Partner Jurgen G. (43) aangehouden Rubia (52) overleden na steekpartij in flatwoning: ’’Doe open’, schreeuwde een vrouwenstem’

Door Gerda Frankenhuis en John Maes Kopieer naar clipboard

De technische recherche doet onderzoek in de Utrechtse flatwoning waar de steekpartij plaatsvond. Ⓒ Menno Bausch

Utrecht - Een ruzie met haar partner is de 52-jarige Rubia Egers uit Utrecht in de nacht van dinsdag op woensdag fataal geworden. De vrouw werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar ze later aan haar verwondingen overleed.