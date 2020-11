Natuurambities voor de Wadden bedreigen mondiale voedselvoorziening

Ⓒ ANP/HH

Sint Annaparochie - Aardappeltelers langs de Waddenzee slaan alarm over de stapeling van natuurambities in het gebied, die kunnen uitmonden in het doorsteken van dijken. Het streven naar nieuwe ’zoet-zoutovergangen’ brengt niet alleen de toonaangevende pootgoedsector in gevaar, het bedreigt de voedselvoorziening voor honderden miljoenen mensen wereldwijd.