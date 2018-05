Wachten op perfectie

Vriendinnen Dayenne Sieben (links) en Sanne Caris: „Je komt niet meer spontaan iemand tegen. Dat gaat via een app.” Ⓒ Amaury Miller

Amsterdam - Millennials zijn niet alleen de meest bekritiseerde generatie, maar ook de meest preutse: een op de acht 26-jarigen zou nog maagd zijn. Maar is dat wel preutsheid, of is de generatie na 1980 gewoon te onzeker? „De lat ligt heel hoog.”