30 verdachten opgepakt in moordzaak vissers

Het onderzoek naar wat zich op 27 april voor de Surinaamse kust heeft afgespeeld, is nog in volle gang. Tot nu toe zijn drie lichamen van vermoorde vissers geborgen, terwijl vijf mensen de aanval hebben overleefd. Twaalf opvarenden zijn nog vermist. Het onderzoek moet ook uitwijzen of de brute moordaanslagen te maken hebben met een ’oorlog’ tussen verschillende groepen van vissers. Minister Getrouw bevestigde dat er inderdaad een vermoeden is dat „er meer speelt.”

De Surinaamse autoriteiten werken bij dit onderzoek nauw samen met de regering van buurland Guyana. De minister van Openbare Veiligheid en vicepresident van Guyana, Khemraj Ramjattan, beantwoordde ook vragen van journalisten. Voor zover nu bekend is, hebben zowel de slachtoffers als de verdachten de Guyanese nationaliteit. Dit komt omdat in de zeevisserij nauwelijks Surinamers actief zijn.

Bekijk ook: Zeeroversnest in Suriname