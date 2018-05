Moeder legt drie baby’s op rij te vondeling

De pasgeboren zusjes werden respectievelijk in september 2015 in Berlin-Buch, in augustus 2016 in Berlin-Blankenburg en in augustus 2017 in Schwanebeck (Brandenburg) te vondeling gelegd.

De meisjes werden bijtijds en gezond aangetroffen en wonen inmiddels in een pleeggezin. Het is nog niet bekend of ze ook dezelfde vader hebben.