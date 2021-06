Veel meer jongeren lopen risico op depressies in coronajaar: ’Veel ernstige problematiek’

Na het coronajaar 2020 heeft maar liefst 9 procent van de jongvolwassenen tussen de 18 tot 35 jaar een hoog risico op een angststoornis of depressie. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Het risico op een angststoornis of een depressie is in coronajaar 2020 met twee procent toegenomen ten opzichte van 2016. Maar liefst 9 procent van de jongvolwassenen tussen de 18 tot 35 jaar heeft een hoog risico op een angststoornis of depressie.