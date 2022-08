In Zeeuwse Schore 76.000 kippen geruimd vanwege vogelgriep

Buitenland

Engeland meldt zeldzame besmetting met monkeypox-virus

In Engeland is een zeldzaam geval van besmetting met het monkeypox-virus ontdekt. De patiënt heeft de infectie volgens de Britse gezondheidsdienst UKHSA opgelopen in West-Afrika. De persoon was onlangs in Nigeria en wordt nu behandeld in een gespecialiseerd ziekenhuis in Londen.