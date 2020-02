Deze pikante berichtjes stuurden rechter zaak-Tob Cohen en verdachte Sarah W. elkaar

NAIROBI - Uitgelekte liefdesappjes over een hete nacht in een hotelkamer lijken rechter Sankale Ole K. te hebben genekt. De Keniaanse magistraat is vrijdagochtend gearresteerd nadat zijn geheime seksrelatie uitkwam met verdachte Sarah W. – die opdracht zou hebben gegeven haar Nederlandse echtgenoot Tob Cohen te vermoorden. De inhoud van de berichtjes is pikant.