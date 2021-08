Inwoonster Wijdemeren moet teruggevorderde bijstand deels betalen

Volgens de rechter had de inwoonster moeten melden dat zij structureel boodschappen ontving. Dat is verplicht voor mensen die in de bijstand zitten. Het was dan ook terecht dat de gemeente haar bijstand verlaagde. Maar Wijdemeren leverde niet genoeg bewijs voor het terugvorderen van de ruim 7000 euro, zegt de rechter. Daarom hoeft de vrouw niet het volledige bedrag te betalen.

De Centrale Raad van Beroep, de hoogste bestuursrechter in socialezekerheidszaken en ambtenarenzaken, oordeelde ook dat Wijdemeren een schadevergoeding van 200 euro aan de vrouw moet betalen vanwege een onrechtmatig huisbezoek. Daarnaast moet de gemeente de proceskosten van de vrouw vergoeden.

De advocaat van de vrouw, Rudolf van der Ham, zegt dat de inwoonster blij is met de uitkomst. „Ze begrijpt dat ze de boodschappen had moeten melden en is opgelucht dat de zaak tot een einde is gekomen.”

Eind vorig jaar kreeg de kwestie veel aandacht. De Tweede Kamer steunde in februari van dit jaar een voorstel van verschillende partijen waarin werd gesteld dat mensen in de bijstand jaarlijks tot 1200 euro aan giften mogen ontvangen zonder gekort te worden op hun uitkering. Volgens de Kamer laat deze zaak zien dat de regels soms erg hard uitpakken.

De rechtbank gaf de gemeente in 2019 gelijk, maar de inwoonster ging tegen deze uitspraak in hoger beroep.

Bekijk ook: Gemeente Wijdemeren doet aangifte van bedreigingen na boodschappenrel