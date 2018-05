Tientallen kinderen gedood bij aanval Kunduz

UNAMA concludeert dat bij de aanval zeker 71 mensen gewond raakten, onder wie 51 kinderen. Gevechtshelikopters van de Afghaanse luchtmacht vuurden raketten en kogels af op een menigte die zich vlakbij een Koranschool had verzameld. Er waren volgens getuigen zo'n 500 tot 1500 mensen aanwezig toen de toestellen het vuur openden.

Het is de vraag in welke mate voorzorgsmaatregelen zijn genomen om burgerslachtoffers te voorkomen, stelt UNAMA in een rapport. VN-onderzoekers hebben gesproken met tientallen getuigen, slachtoffers, regeringsfunctionarissen en andere betrokkenen.