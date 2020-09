Blok treurt: EU tandeloos omdat Cyprus dwars ligt

De Wit-Russische oppositieleidster Svetlana Tikhanovskaya had de ministers ’s ochtends tijdens een gezamenlijk ontbijt opgeroepen ’dapperder’ te zijn en sancties in te stellen naar aanleiding van de frauduleuze verkiezingen in haar land. ’s Middags bezocht ze ook nog het Europees Parlement waar ze met open armen werd ontvangen, maar uiteindelijk stond ze door de halsstarrige houding van Cyprus vooralsnog met lege handen.

De kwestie ligt nu komende donderdag op het bordje van de Europese leiders die naar Brussel komen voor hun eerste top na de zomer. Cyprus wil niet toegeven omdat het EU-sancties eist tegen Turkije, dat illegale gasboringen uitvoert in de Middellandse Zee. Maar de andere landen weigeren twee dossiers die niks met elkaar te maken hebben te verknopen.

EU weer buitenspel

De kwestie laat meteen zien hoe lastig het is tot besluiten te komen wat betreft het buitenlands beleid. Het is niet voor niks dat president van de Europese Commissie Von der Leyen vorige week in haar jaarlijkse toespraak tot het Europees Parlement aangaf dat de lidstaten wat betreft het sanctieregime unanimiteit op zouden moeten geven. De landen zouden op dit terrein voortaan met een zogeheten gekwalificeerde meerderheid van stemmen moeten spreken zodat niet een of twee lidstaten de boel kunnen blokkeren.

Minister Blok (Buitenlandse Zaken) is hier al langer voorstander van. „Ik ben teleurgesteld dat het niet is gelukt. Dit was typisch een moment waarop Europa eensgezindheid had moeten laten zien.” De VVD-bewindsman pleitte na afloop voor een systeem waarbij een land zich kan onthouden van stemming. „We moeten niet naar ruilhandel toe”, stelde hij.