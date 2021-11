Treurnis in cryptowereld: handelshamster Mr Goxx is dood, maar wel met winst

Hamster Mr. Goxx ’handelde’ in cryptovaluta. In zijn speciale kooi maakte het knaagdier willekeurige koop- en verkoopbeslissingen, en dat was allemaal te zien op sociale media als Twitter en Twitch. „Crypto heeft vandaag een legende verloren”, treuren fans. „Je zult gemist worden, en je herinnering zal altijd voort blijven bestaan op de blockchain”, aldus de baasjes van Mr. Goxx op Twitter. De blockchain is het beveiligingssysteem achter cryptomunten.

Het begon allemaal met een experiment van twee vrienden in Duitsland. „Het lijkt erop dat de meeste mensen van onze generatie geen andere mogelijkheid zien dan hun spaargeld in de cryptomarkt te investeren, zonder dat ze een idee hebben wat daar gaande is”, zei het anonieme baasje eerder in een interview met de BBC. „We grapten dat mijn hamster betere beleggingsbeslissingen kan nemen dan de meeste mensen.”

12 juni dit jaar begon de hamster met handelen. Enkele maanden later, afgelopen dinsdag op 22 november, bleek het knaagdier een winst van bijna honderd euro te hebben gemaakt. Het hok van de hamster is een heus kantoor met een klein houten bureautje en zaagsel op de vloer. Zodra hij daar naar binnen kroop, kregen zijn volgers een seintje via Twitter en konden ze live via Twitch volgen of er nog een transactie aankwam. Ook Teslabaas Elon Musk twitterde vol bewondering over het resultaat van Mr Goxx.

De naam van het dier is een verwijzing naar Mt. Gox, een van de eerste bitcoinbeurzen die in 2014 failliet ging en waar opgeslagen bitcoins verduisterd werden.