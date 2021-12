Levenslang voor Russische hitman

Royals

Prins Andrew slaat terug naar vermeend slachtoffer seksueel misbruik

Prins Andrew (61) heeft opnieuw van zich laten horen in de misbruikzaak die tegen hem loopt. In een elf pagina’s tellend document dat de advocaten van de prins hebben ingediend bij de rechtbank van New York, betichten zij vermeend slachtoffer Virginia Giuffre er onder meer van haar aanklacht tegen d...