Protest Iraanse filmmakers tegen censuur

Volgens het persbureau Ilna behoorde de befaamde regisseur Asghar Farhadi tot de activisten. De tweevoudig Oscarwinnaar weigerde in 2017 naar het gala in de VS te gaan uit protest tegen het inreisverbod dat president Donald Trump uitvaardigde tegen onder anderen Iraniërs. Zijn film The Salesman werd prompt onderscheiden en Farhadi door de Iraanse regering uitgebreid geprezen voor zijn opstelling tegen de Amerikanen.

„De censuur en het langdurige proces om van de overheid goedkeuring te krijgen voor een film vormen voor ons een dodelijke muur. Ze brengen ons vak en ons bestaan in gevaar”, staat in de protestbrief. De filmindustrie in Iran stond internationaal jarenlang goed aangeschreven.