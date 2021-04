Zeventien migranten dood gevonden op boot bij Canarische Eilanden

Het schip met Afrikanen uit landen onder de Sahara voer een paar honderd kilometer ten zuidoosten van El Hierro, het kleinste Canarische eiland. Daar werden eerder deze maand al vier dode vluchtelingen aangetroffen op een boot. De andere negentien opvarenden konden worden gered.

Het aantal migranten zonder papieren dat arriveert op de Canarische Eilanden was vorig jaar ruim acht keer hoger dan in 2019. Afrikanen die bijvoorbeeld proberen de coronamalaise te ontvluchten stappen in volle boten met onbetrouwbare motoren. Vorig jaar stierven honderden migranten bij hun poging de Spaanse eilanden te bereiken. Ook dit jaar zijn reeds tientallen slachtoffers gevallen.