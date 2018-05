’Vermiste zwemmer Winterswijk is jonge asielzoeker’

Onder meer een politiehelikopter, een sonarboot en twee duikploegen waren uitgerukt. De brandweer heeft maandag een team oppervlakteredders ingezet, die speciaal voor dergelijke situaties zijn opgeleid. Ook een traumahelikopter is opgeroepen.

Volgens de politie gaat het om een jonge asielzoeker, zo meldt De Gelderlander. De man was met een groep gaan zwemmen.

Dregteam

De melding kwam rond 18 uur bij hulpdiensten binnen. Rond 22.00 uur is de brandweer gestopt met zoeken. De politie neemt het onderzoek over. Volgens getuigen is er een SOAD-dregteam gearriveerd.

Maandagavond laat was er nog geen spoor van de drenkeling. De plas blijft dinsdag gesloten voor publiek.