Staatsgreep Niger bevestigd: leger kiest kant coupplegers

De Verenigde Staten hebben bij monde van minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken kort daarna gezegd dat ze de democratisch verkozen Bazoum steunen. Ook de Europese Unie, de Verenigde Naties en Frankrijk, een bondgenoot van Bazoum, hebben de staatsgreep veroordeeld.

Leger

Het leger meldt in een verklaring, ondertekent door de stafchef, dat het de kant kiest van de militairen die sinds woensdag bezig zijn met een staatsgreep. Op deze manier wil het leger naar eigen zeggen de eensgezindheid beschermen en voorkomen dat er binnen het leger strijd ontstaat.

Het leger meldt verder dat iedere vorm van externe militaire interventie „rampzalige gevolgen” zal hebben voor Niger. De coupplegers worden daarnaast door het leger opgeroepen de focus te houden op de strijd tegen jihadisme. Kort na deze verklaring maakte de coupleider op televisie bekend dat alle activiteiten van politieke partijen voorlopig worden gestaakt.

Ultimatum

Woensdagochtend werd de president, aan de macht sinds april 2021, in zijn paleis vastgezet door leden van de presidentiële garde. Het leger zou de opstandige gardisten een ultimatum gegeven hebben om de president vrij te laten.

Tekst gaat verder onder de tweet

President Niger over couppoging: democratie zal worden gered

De democratie in Niger zal worden gered, stelt de afgezette president Mohamed Bazoum van Niger donderdag op Twitter. Een dag na het begin van de couppoging schrijft hij dat de „zwaarbevochten winsten zullen worden beschermd” en dat „Nigerezen die van democratie houden” ervoor zullen zorgen.

Bazoum wordt sinds woensdag door de presidentiële garde vastgehouden in het presidentieel paleis in de hoofdstad Niamey. Militairen verklaarden later op nationale televisie dat ze de democratisch gekozen regering omver hebben geworpen vanwege „slecht bestuur” en een „verslechterende veiligheidssituatie.” De grenzen zijn dicht en er geldt een avondklok in het land.

Buitenlandminister Hassoumi Massoudou roept op Twitter „alle democraten en patriotten” op ervoor te zorgen dat de staatsgreep mislukt.

Hoekstra

Demissionair minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra is „zeer bezorgd” om de ontwikkelingen in het land. Nederland „veroordeelt elke poging om de stabiliteit van Niger’s democratische instituties te ondermijnen” en wil dat de coup wordt teruggedraaid. Nederland houdt samen met Europese partners de zaken in de gaten.

VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans wijst op X - vooral bekend als Twitter - op de gevolgen van een instabiele situatie in Niger voor Europa. „Niger is een belangrijke partner in het bestrijden van terrorisme en tegengaan van irreguliere migratie”, aldus de liberaal. „Het land is een knooppunt van Afrikaanse migratieroutes.”

Bent u op dit moment in Niger? Neem contact met ons op via onze tiplijn.