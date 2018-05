Burgemeester bezoekt slachtoffers steekpartij Den Haag

De burgemeester zei „zeer geraakt” te zijn door deze ontmoetingen. „Het gaat naar omstandigheden redelijk met hen, maar het zal nog een lange tijd duren voordat zij er zowel fysiek als mentaal weer een beetje bovenop zijn. Ik hoop echt dat ze er goed van herstellen. Het is een gruweldaad die ik ten scherpste veroordeel”, aldus Krikke.

Over het lopende onderzoek naar het incident zei Krikke: „We hebben zaterdag na overleg met politie en OM open en zorgvuldig gecommuniceerd wat op dat moment bekend was. Tegelijkertijd vraagt zo’n afschuwelijke daad om goed onderzoek naar de toedracht en de motieven van de verdachte. Dat onderzoek is nu volop gaande.”

Lees hier meer over de steekpartij:

Bekijk ook: Messentrekker draaide eerder door