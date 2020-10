Tal van feestende fans bij stadion Cambuur

De Friese voetbalfans, naar schatting honderd tot tweehonderd man, vierden de winst van hun club met vuurwerk bij het stadion. De politie is aanwezig, maar heeft (nog) niet ingegrepen. Cambuur leek vrijdagavond lange tijd ook de winst van de eerste periode in de Keuken Kampioen Divisie te kunnen gaan vieren, maar dat feestje ging op het laatste moment niet door, omdat concurrent De Graafschap uiteindelijk toch nog won van Jong PSV.

Het sportieve succes van Cambuur lijkt voor de fans even belangrijker te zijn dan de geldende afstandsregels. Volgens een aanwezige fotograaf ’houden de meeste aanwezigen op geen enkele wijze enige afstand’.

Trainer Henk de Jong was de supportersopkomst niet ontgaan en verscheen daarom iets later voor de camera bij Fox Sports dan verwacht. Hij bleek eerst naar de fans buiten te zijn gegaan. „Ik moest even naar de supporters”, aldus De Jong. „Ik wist dat ze dicht op elkaar stonden, maar we hebben ons even laten zien en ze zijn nu weer netjes uit elkaar. Daar zijn wij blij mee, en de politie ook. Dit is wel een volksclub, dus de supporters komen snel samen. En we hebben wel wat meegemaakt he”, doelde De Jong op de vorig seizoen misgelopen promotie nadat de competitie door het coronavirus werd stilgelegd.

Cambuur mocht uiteindelijk niet promoveren, ondanks dat het bovenaan stond. „We doen het verrassend goed, en daar zijn de fans heel blij mee”, besloot De Jong.

Tilburg

Eerder ontstond grote ophef na een supportersbijeenkomst van Willem II-fans in Tilburg. Honderden supporters keken toen een wedstrijd voor de kwalificatie in Europa buiten op grote schermen. Dat was overigens met goedkeuring van de burgemeester.