NS-conductrices op Amsterdams station belaagd en bespuugd door groep mannen

De NS spreekt van het „zoveelste onaanvaardbare incident”. De vrouwen doen donderdag aangifte bij de politie. De NS wil dat de daders zo snel mogelijk worden opgespoord: „Wat ons betreft komen ze de trein nooit meer in en krijgen ze een ov-verbod.”

Een woordvoerder van de NS: „Wij overhandigen vandaag de camerabeelden aan de politie. Deze daders moeten worden opgespoord en berecht en gaan wat ons betreft nooit meer met de trein. De impact op ons personeel is bij dit soort incidenten heel groot en kan traumatisch zijn. De betrokken vrouwen wordt alle mogelijk zorg aangeboden. Wij kunnen als werkgever niet accepteren dat onze mensen op deze manier worden belaagd.”

’Gegil’

Een Amsterdamse reiziger, die niet met naam wil worden genoemd, vertelt De Telegraaf: „Die gasten stapten in Utrecht in en waren de hele tijd al aan het klieren en vervelen. Er ging een intimiderende sfeer van de groep uit. Het is vreselijk om na je werk in angst naar huis te moeten reizen. Ik heb ook angstgegil gehoord, mogelijk van de conductrice. Toen ik zag dat de NS-vrouwen op het perron zeer agressief werden belaagd, ben ik er met meer reizigers heen gegaan. We gingen tussen de scheldende groep en de conductrices in staan. Net als andere reizigers ben ik ook bespuugd. Het ergste vind ik het voor de conductrices, die gewoon hun werk doen.”

’Hel brak los’

Volgens de NS-woordvoerder zaten de acht mannen in de eerste klas: „Om hun telefoons op te laden, zeiden ze. Toen een conductrice om een plaatsbewijs vroeg, werd ze meteen uitgescholden. Ze zijn daarop gesommeerd op station Amstel uit te stappen.” De reiziger: „En op het perron brak echt de hel los. Die gasten gingen totaal door het lint.”

Na het incident zijn de acht mannen ervandoor gegaan. De NS hoopt dat ze aan de hand van camerabeelden alsnog kunnen worden opgespoord.