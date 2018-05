Onderzoek storing Schiphol begonnen

Het onderzoek, dat door TNO wordt uitgevoerd, richt zich op de toedracht van de verstoring van de elektra en IT-infrastructuur en de bijbehorende beheersmaatregelen van Schiphol. Dat maakte de luchthaven bekend.

De luchthaven werd op 30 april getroffen door een storing in het inchecksysteem. Die was mogelijk indirect het gevolg van een stroomstoring in Amsterdam Zuid-Oost. Dat leidde tot annuleringen, veel vertraging en lange rijen, uitgerekend toen het toch al extra druk was in verband met de meivakantie.

Schiphol riep mensen op niet naar het vliegveld te komen, de afslag werd afgesloten en er reden geen treinen meer. Mensen stapten al op de snelweg uit met koffers.

Het volledige TNO-onderzoek zal naar verwachting drie maanden in beslag nemen, maar over vier weken moeten de eerste voorlopige conclusies bekend zijn.

