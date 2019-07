ZAANDAM - De Zaanse politiek is in een crisis gestort nadat meerdere VVD’ers uit de school hebben geklapt over het gedrag van twee eigen wethouders. Zo zou Gerard Ram (Economische Zaken en Onderwijs) meerdere malen dronken achter het stuur hebben gezeten en zich ernstig hebben misdragen. Hij is inmiddels, net als een collega-wethouder van de VVD, afgetreden.