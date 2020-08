Vraag naar testen neemt toe

In totaal hebben nu bijna 1,2 miljoen Nederlanders zich laten testen op corona sinds de mogelijkheid er is sinds 1 juni. Volgens een woordvoerder stijgt de vraag enorm. ,,Het is ook bijzonder druk bij de telefoonlijn waar afspraken kunnen worden gemaakt. Tussen 8 en 10 uur vanmorgen hebben alweer 12.000 mensen gebeld. Ook de website waarop een afspraak gemaakt kan worden, is veel bezocht.”

De GGD vraagt de mensen om later op de dag te bellen als men er niet doorheen komt. ,,We zijn tot 20.00 uur open, dus later op de dag hoef je niet lang in de wacht te staan. Laat je alleen testen bij corona-achtige klachten zoals hoesten, koorts, smaakvermindering en verkoudheid.

Het ministerie van Volksgezondheid, de gezondheidsdiensten en de laboratoria zijn bezig om de capaciteit uit te breiden, zodat tijdens het snotterseizoen meer mensen kunnen worden getest. Er zijn nog genoeg testen voorradig, maar naar de bijbehorende testmaterialen en regagentia is wereldwijd een grote vraag. Ook zijn laboratoria enorm druk. Volgens viroloog Niesters van het UMC Groningen kunnen de Duitse laboratoria Nederland helpen. ,,De Duitse labs hebben blijkbaar wel voldoende materialen, Waarom kopen we niet onze labspullen in Duitsland of een ander EU-land.”