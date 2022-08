Veteraan (44) zette dood in scène om celstraf te ontlopen na verkrachten 14-jarig meisje

Jacob Blair Scott werd in 2018 beschuldigd van seksueel misbruik en kindermishandeling. Hij zou een 14-jarig meisje hebben misbruikt hebben en zwanger gemaakt. Scott was toen zelf 40 jaar.

Toen de beschuldigingen bekend werden, verdween Scott. Hij deed een valse noodoproep die de politie naar de kust van Alaba leidde. Daar vonden de autoriteiten in de Golf van Mexico een verlaten bootje met slechts een pistool en een afscheidsbrief erin. Alles wees op zelfmoord. De autoriteiten zochten met man en macht naar het lichaam van Scott. Maar na een week werd de zoektocht gestaakt.

Scott huilt in de getuigenbank Ⓒ AP

Maandag gaf Scott in de rechtbank toe dat hij zijn dood in scène zette. Jarenlang heeft hij onder een andere naam op een camperpark in Oklahoma geleefd, in 2020 werd hij ontdekt en opgepakt. In juni is hij veroordeeld tot 85 jaar celstraf.

Huilend in de rechtbank

Volgens de Amerikaanse krant Sun-Herald was het slachtoffer aanwezig als getuige in de rechtbank. Huilend vertelde ze over hoe Scott haar gedurende een aantal maanden minstens dertig keer seksueel had misbruikt. Dit begon in 2016 en eindigde in 2017 toen ze hoorde dat ze zwanger was.

Scott is een oorlogsveteraan die in 2011 een Purple Heart (een Amerikaanse militaire decoratie wordt uitgereikt aan hen die gewond of gedood zijn terwijl ze het Amerikaanse leger dienden, red.) kreeg voor verwondingen die hij opliep tijdens zijn uitzending in Irak.