Nieuw album zingende dichteres Maaike Ouboter

,,Een tweede album moet beter zijn, die druk voel je echt wel”, aldus Maaike Ouboter. Ⓒ Hollandse Hoogte

Amsterdam - Via de tv-talentenjacht De beste singer-songwriter van Nederland leerde Nederland Maaike Ouboter kennen als iemand die woorden vindt waar anderen slechts voelen. Dat daar uitvoerig zoeken aan voorafgaat, daar wijst ze op in de aanloop naar de release, vrijdag, van haar tweede album Vanaf nu is het van jou.