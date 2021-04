Gemeenten: verlaag boete voor schending verplichte quarantaine

Het kabinet bespreekt het wetsvoorstel over de verplichte quarantaine in verband met de coronapandemie aanstaande woensdag. De wet is bedoeld voor mensen die uit een hoogrisicogebied naar Nederland reizen en daarna in ieder geval vijf dagen in quarantaine moeten tot zij een negatieve test afleggen. Zonder negatieve testuitslag duurt de quarantaine tien dagen. Volgens het kabinet is de plicht nodig omdat reizigers zich momenteel slecht aan de regels houden.

De VNG wil graag dat het wetsvoorstel verbeterd wordt, om de quarantaineplicht zo goed mogelijk te kunnen handhaven. Zo is een plicht tot bereikbaarheid makkelijker te handhaven dan een meewerkplicht. Een toezichthouder kan immers meteen een boete uitschrijven als een persoon niet opendoet. Bij een meewerkplicht moet de toezichthouder bij geen gehoor eerst een briefje in de bus doen en op een later tijdstip terugkomen. Dat kan zich een aantal keer herhalen, en „dat legt opnieuw een extra druk op de toch al overbezette toezichthouders in de gemeenten”, aldus de VNG.

Ook pleit de vereniging voor een „logisch” boetebedrag van 339 euro. In het wetsvoorstel staat nu een bedrag van 435 euro, waarvoor een zogeheten zware handhavingsprocedure geldt. De toezichthouder moet dan meer procedures uitvoeren dan bij een lichte handhavingsprocedure, die bij boetes onder de 340 euro geldt.

Toch zou bij wet een boetebedrag van 435 euro kunnen worden gecombineerd met een lichte handhavingsprocedure. „Dit schept echter onduidelijkheid bij de toezichthouders. Met een bedrag van 339 euro is voor elke toezichthouder duidelijk dat het om een bestuurlijke boete in de lichte procedure gaat”, aldus de VNG.

Het kabinet wil de nieuwe wet zo snel mogelijk invoeren maar dat kan pas als de Tweede en Eerste Kamer akkoord zijn. Vorige week werd bekend dat het kabinet mikt op 15 mei.