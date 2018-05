Weggooien? Schiet je kurk naar de maan

Zijn gelijknamige bedrijf neemt nu het initiatief tot een groot recyclingprogramma. De kurk moet de nieuwe batterij worden: in winkels staan op herkenbare punten verzamelbakken met kurken. Waarom? “De vraag naar grondstoffen neemt wereldwijd sterk toe. Kurk is een te waardevolle grondstof om zomaar weg te gooien.”

De kurken moeten op sociale werkplaatsen worden vermalen tot kurkgranulaat, dat wordt gebruikt voor ecologische bouw, als grondbedekker in de tuinbouw en, zowaar, als isolatiemateriaal in de ruimtevaart. Het allereerste gebruik van kurk wordt toegeschreven aan de Apollo 11-missie, die astronaut Neil Armstrong als eerste man op de maan zette.

Bovendien, zo beweert Neleman, is kurkgebruik nodig om de kurkbossen in stand te houden. „Met dit initiatief willen we aandacht genereren voor het edele product kurk. Dat is in het belang van de kurkeikbossen in Zuidoost-Europa, de boeren daar, het klimaat en de biodiversiteit.”