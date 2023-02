Staatssecretaris wil dat gedupeerden toeslagenaffaire in 2025 duidelijkheid hebben over extra compensatie

Het gaat om de vraag of slachtoffers recht hebben op meer vergoeding dan de 30.000 euro die iedere gedupeerde sowieso krijgt. Wat De Vries betreft, heeft 90 procent van de melders daar in het eerste kwartaal van 2025 duidelijkheid over. Voor de rest moet dat een half jaar later het geval zijn. In de oorspronkelijke planning zou dat pas in 2027 het geval zijn.

„Je merkt dat elke dag die het duurt te lang is”, zegt De Vries. „Dus we willen echt tempo maken.” Vanuit de organisatie klinkt overigens kritiek op die versnelling, meldde Nieuwsuur vorige week. „Ik denk dat er uitdagingen zijn en ook knelpunten”, zegt de VVD-bewindsvrouw daarover. „Ik denk dat er grote druk bij deze organisatie ligt, die in korte tijd is opgebouwd.”

Toch is het volgens De Vries wel nodig om mee vaart te maken. „Ik denk dat het voor ouders en kinderen altijd te langzaam gaat, en ik voel zelf ook ongeduld.” Ze probeert daar wel bij te voorkomen dat de herstelorganisatie verder over zijn toeren raakt: „Ik moet ook een balans zoeken in wat we kunnen doen en waarmaken. Want het heeft ook geen zin de ouders loze beloftes te doen.”