Rutte: notulen ministerraad over toeslagenaffaire worden openbaar

Het delen van de notulen is een ’unaniem besluit’ geweest van het kabinet, stelt Rutte na afloop van de ministerraad vrijdag. De notulen worden maandag wereldkundig gemaakt, samen met een begeleidende brief van het kabinet.

Het gaat om twee versies van de notulen: een met de namen van de sprekers erbij, en een geanonimiseerde versie. Die laatste werd ingezien door de leden van de parlementaire ondervragingscomissie Kinderopvangtoeslag.

Rutte maakt zich geen zorgen om de openbaring. „Er is nu een soort indruk ontstaan alsof het kabinet om politieke redenen dingen heeft achtergehouden, en alsof er allerlei nieuwe feiten deze week zijn opgedoken. U zult zien dat die discussie in het kabinet zorgvuldig is gevoerd, en met de Kamer precies is gedeeld op cruciale momenten wat we wel en niet kunnen verstrekken en dat dat vanuit zorgvuldigheid is gedaan.”

Pieter Omtzigt

Het kabinet neemt dat besluit nadat RTL Nieuws deze week nieuwe informatie over de toeslagenaffaire en CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt naar buiten bracht.

Het nieuwsprogramma meldde deze week aan de hand van doorgaans strikt geheime notulen van verschillende ministerraden in 2019 dat het kabinet geprobeerd heeft om informatie over de toeslagaffaire voor de Tweede Kamer achter te houden. Ook werd er door bewindspersonen gal gespuwd over kritische Kamerleden, waaronder Pieter Omtzigt.

Een deel van de oppositie eiste woensdag vrijwel meteen dat het kabinet het slot zou halen van de bewuste notulen. Donderdag lieten coalitiepartijen VVD, CDA en CU aan De Telegraaf weten er geen bezwaar tegen te hebben. Het kabinet besloot om er vrijdag in de ministerraad een knoop over door te hakken.

