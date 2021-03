LIVE | Rutte boos op Urk, Nederlanders boos op kabinet

Onzekerheid over de varianten – en de gevolgen voor de bescherming – is onderwerp van debat. Het kabinet is verdeeld over mogelijke versoepelingen. Experts stellen dat er weinig versoepeling mogelijk is.

17.00 - Rutte: onverstandig dat kerk op Urk weer vol zit

Premier Mark Rutte vindt het onverstandig dat de Sionkerk op Urk de coronamaatregelen laat varen en de kerk weer laat vollopen. Hij snapt dat mensen de coronamaatregelen beu zijn, maar wijst erop dat „op die manier het virus weer welig kan tieren. Dan liggen de ziekenhuizen dadelijk weer vol.”

Vanwege de vrijheid van godsdienst is er weinig wat de overheid kan doen om de kerk tot ander beleid te bewegen, maar volgens de premier „hebben ze ook een verantwoordelijkheid als kerkgemeenschap in Nederland. Volgens mij is het ook heel christelijk om ook die verantwoordelijkheid die je voelt voor je medemens zwaar te laten wegen. Daar vertrouw ik ook op.”

„We vragen iedereen in Nederland, ook de kerkgemeenschap op Urk, om een gezamenlijke inspanning te blijven leveren om het virus te bestrijden.”

De Sionkerk, die plek heeft voor zo’n vijfhonderd mensen, heeft het beleid sinds afgelopen weekend veranderd. Iedereen zonder gezondheidsklachten is welkom, mondkapjes zijn niet verplicht en ook hoeft er geen afstand te worden gehouden. De kerkenraad zegt tegemoet te willen komen aan ’de nood en het geestelijk welzijn’ van de gemeente.

16.59 - Méér versoepelingen van kabinet, en 1e prik

Veel mensen willen dat het kabinet meer versoepelingen doorvoert en dat het vaccinatiebeleid verandert. Eerst moet iedereen één prik krijgen voordat de tweede prik bij andere mensen wordt gezet. Dat meldt EenVandaag op basis van een onderzoek onder ruim 25.000 leden van het Opiniepanel.

Dat er niet wordt versoepeld, stelt een hoop mensen teleur. 34 procent vindt dat het kabinet meer had moeten versoepelen, ondanks de stijgende besmettingscijfers. Nog eens 14 procent wil alle maatregelen afschaffen. Bij elkaar wil dus de helft (48 procent) minder maatregelen. Onder jongeren is de onvrede het grootst: 58 procent wil meer versoepelingen.

Naast de roep om meer versoepelingen is er veel onvrede over het vaccinatiebeleid. Slechts 34 procent heeft daar nog vertrouwen in. 53 procent wil dat het kabinet eerst alle Nederlanders één prik gaat geven.

16.33 - Londen en AstraZeneca: vaccinvoorraad Italië niet bedoeld voor VK

De tientallen miljoenen AstraZeneca-vaccins die klaarliggen in Italië zijn niet bestemd voor het Verenigd Koninkrijk. Farmaceut AstraZeneca en bronnen rond de Britse regering spreken dat bericht, dat grote ergernis wekte in veel EU-landen, stellig tegen.

De Italiaanse krant La Stampa berichtte eerder op de dag over een miljoenenvoorraad van AstraZeneca die op export naar het VK zouden wachten. Een woordvoerder van AstraZeneca noemt die omschrijving onjuist. „Er is momenteel geen export gepland.”

Wel bevestigt de farmaceut dat er inderdaad 29 miljoen doses klaarliggen in een fabriek van Catalent in het Italiaanse Anagni. Daarvan zijn 13 miljoen doses bestemd voor het internationale aankoopprogramma COVAX, waarmee ook minder welvarende landen toegang krijgen tot coronavaccins. De overige 16 miljoen doses worden naar Europese landen verscheept. Het grootste gedeelte daarvan arriveert eind maart. Het restant van de partij zal in april worden geëxporteerd.

De partij is volgens AstraZeneca gemaakt in verschillende fabrieken buiten de EU en naar Italië gebracht om in flesjes te worden gestopt. La Stampa meldde eerder nog dat de doses onder meer afkomstig zijn van het Nederlandse Halix, dat tot middelpunt is uitgegroeid van het getouwtrek tussen Londen en Brussel om AstraZeneca-vaccins.

De Italiaanse autoriteiten zijn volgens de krant gestuit op de voorraad in Anagni na een melding van de Europese Commissie. Die heeft woensdag strengere regels voor de export van coronavaccins gepresenteerd. Die moeten voorkomen dat vaccins vanuit de EU bijvoorbeeld wel naar het VK gaan, maar het omgekeerde wordt geblokkeerd. De berichtgeving over tientallen miljoenen vaccins van AstraZeneca voor het VK sloeg daarom in veel EU-landen in als een bom.

Ook de Britten verwachten geen levering van het bedrijf uit Italië, zegt een Britse ingewijde. Londen zou ook niet in gesprek zijn met de Europese Commissie over de partij vaccins.

15.30 - GGD: tienduizenden nieuwe prikafspraken AstraZeneca gemaakt

Ongeveer 33.500 mensen die in de langdurige zorg werken, hebben in de afgelopen dagen een nieuwe afspraak gemaakt om het coronavaccin van AstraZeneca te krijgen. Hun afspraken werden anderhalve week geleden afgezegd toen Nederland tijdelijk stopte met het toedienen van het vaccin.

In totaal werden toen 43.000 afspraken geannuleerd. Die mensen kregen afgelopen weekeinde per sms de uitnodiging om een nieuwe prikafspraak in te plannen. De vaccinaties worden gezet door regionale gezondheidsdiensten. De overkoepelende organisatie, GGD GHOR Nederland, verwacht dat de overige 9500 zorgmedewerkers binnenkort een afspraak maken. „Dit is conform verwachting, we zien geen gekke dingen. Sommige mensen hebben meer tijd nodig voor het inplannen. Mensen moeten ook overleggen over hun roosters, om te kijken wanneer ze tijd hebben voor een afspraak”, aldus een GGD-woordvoerster.

Het vaccineren van deze groep werd woensdag hervat. De GGD verwacht ruim een week nodig te hebben om alle 43.000 mensen in te enten. Daarna moeten nog ongeveer 100.000 werknemers in de langdurige zorg worden gevaccineerd. Dat zijn de mensen die tijdelijk geen prikafspraak konden maken vanwege de vaccinatiepauze. Over een paar weken hebben alle 700.000 medewerkers in de langdurige zorg - wie dat wil - in elk geval een eerste inenting gehad, verwacht de GGD.

14.00 - België gaat weer verder op slot en neemt ’paaspauze’

België gaat weer verder op slot, nu vooral het aantal ziekenhuisopnames maar ook de besmettingen met het coronavirus blijven stijgen. De niet-noodzakelijke winkels mogen vanaf zaterdag zoals in Nederland alleen open op afspraak en de hele grote winkels voor maximaal vijftig mensen tegelijk.

De niet-medische contactberoepen als kappers moeten ook weer dicht voor voorlopig vier weken. Het lager en voortgezet onderwijs gaat een week eerder met paasvakantie, vanaf maandag, heeft het Overlegcomité van de zes regeringen besloten na een spoedbijeenkomst.

11.48 - ’Sionkerk op Urk speelt Russische roulette’

De Sionkerk op Urk speelt Russische roulette door weer open te gaan voor alle leden, zegt viroloog en OMT-lid Marion Koopmans tegen Omroep Flevoland. „Ik denk dat dat niet verstandig is. Urk is niet anders dan andere delen van Nederland”, aldus Koopmans.

„We zien juist de besmettingscijfers onder jongeren flink toenemen. De afgelopen week zaten de 18 tot 24-jarigen het hoogst van allemaal en we weten uit de eerdere periodes dat je er dan serieus rekening mee moet houden dat dat dan doorschuift naar de ouderen, want die generaties zijn niet te scheiden. Dus hier wordt een groot risico genomen”, zegt de viroloog tegen de omroep.

Sinds zondag zijn alle leden weer welkom in de Sionkerk, schrijft Trouw woensdag. De orthodoxe gemeente heeft de coronaregels goeddeels losgelaten, aldus de krant. De kerkenraad van de gereformeerde gemeente op Urk zou hiertoe hebben besloten uit onvrede met het landelijke overheidsbeleid. Een ouderling schat in de krant dat afgelopen zondag zowel om 10.00 als om 17.00 uur tussen de 350 en 400 mensen in de kerk zaten.

11.35 - Streep door Duitse ’paaslockdown’

Bondskanselier Angela Merkel schrapt de ’paaslockdown’ na een storm van kritiek.

10.58 - Franse minister in ziekenhuis met Covid-19

De Franse minister van Cultuur Roselyne Bachelot is in een ziekenhuis opgenomen met coronaklachten. De 74-jarige politica werd zaterdag positief getest. Het is niet bekend hoe ernstig haar klachten zijn.

Bachelot is van huis uit farmacoloog en was eerder minister in kabinetten van de premiers Jean-Pierre Raffarin en François Fillon en presentatrice in verscheiden media. Vorig jaar trad ze tot het kabinet van premier Jean Castex toe.

10.49 - ’Blitz-Gipfel’ na storm van kritiek

Na een storm van kritiek op de strenge lockdownmaatregelen voor de komende paasdagen, overlegt bondskanselier Angela Merkel woensdagmorgen onverwacht opnieuw met de deelstaatpremiers. De krant Bild spreekt verrast over een ’Blitz-Gipfel’ die om 11.00 uur zou beginnen.

In de eerste uren van dinsdag hadden de deelstaatpremiers samen met Merkel uiteindelijk besloten de coronamaatregelen strenger en langer te maken en het land vrijwel stil te leggen rond Pasen. De verontwaardiging daarop bleek groot en Merkel heeft daarom extra overleg ingelast.

10.12 - ’Miljoenen vaccins in fabriek Italië’

Een voorraad van 29 miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin ligt in Italië klaar om geëxporteerd te worden naar het Verenigd Koninkrijk. Het zou onder meer gaan om doses die zijn geproduceerd in Leiden, bericht de Italiaanse krant La Stampa.

09.50 - ’Succes in strijd tegen corona door hebzucht farmaceuten’

De Britse premier Boris Johnson heeft zich laten ontvallen dat het succes van de vaccinatiecampagne in zijn land vooral te danken is aan kapitalisme en hebzucht van grote farmaceutische bedrijven. Engeland loopt volgens hem ver voor met de inentingen door het eigen belang na te streven en door de hebzucht van ’big pharma’, de grote farmaceutische ondernemingen. Johnson zei dit schertsend in een gesprek met een comité van prominente Conservatieve partijgenoten, maar realiseerde zich volgens Britse media snel dat zijn analyse niet overal goed zou vallen.

„Ik heb eigenlijk spijt van de opmerking, vergeet dat ik dit zei”, voegde hij er snel aan toe. Volgens bronnen in de Conservatieve partij maakte de premier een grapje. Het is niet de visie van Johnson en de onderneming AstraZeneca maakt bijvoorbeeld de vaccins zonder winstoogmerk, aldus de bron.

09.15 - Prikken acute zorg

Opnieuw kan een groep zorgmedewerkers worden gevaccineerd. Het gaat om ongeveer 39.500 mensen die werken in de acute Covid-zorg of op de spoedeisende hulp.

De medewerkers worden „op korte termijn” gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin. Nu worden 63- en 64-jarigen geprikt met dat vaccin en mensen met morbide obesitas of het syndroom van Down. Volgens De Jonge gaat de planning voor die groep slechts „enkele dagen” achterlopen nu de groep zorgmedewerkers erbij komt.

08.09 - ’Kerk op Urk laat coronaregels deels varen en stroomt vol’

De Sionkerk op Urk opent de deuren weer voor al haar leden. De orthodoxe gemeente laat de coronaregels goeddeels los, uit onvrede met het landelijke overheidsbeleid, melden Trouw en Omroep Flevoland.

Beide diensten in de gereformeerde gemeente op Urk zaten afgelopen zondag behoorlijk vol. De kerkenraad laat de afstandsregels los, omdat hij tegemoet wil komen aan ’de nood en het geestelijk welzijn’ van de gemeente.

„Het is niet dat we het op Urk beter weten, of dat we niet luisteren naar de overheid. We willen gehoorzaam zijn aan de overheid, maar wel in samenhang met Gods geboden”, zegt ouderling en voorlichter H. Snoek.

De Sionkerk op Urk heeft plek voor een kleine vijfhonderd mensen. Sinds zondag is het beleid veranderd en kan iedereen die geen gezondheidsklachten heeft weer komen. Mondkapjes worden niet voorgeschreven. De anderhalve meter afstand ook niet, maar in de praktijk zitten volwassenen volgens Snoek wel op die afstand.

Burgemeester Cees van den Bos laat via zijn woordvoerder weten dat hij de brief van de Sionkerk niet heeft gezien. Hij wijst erop dat hij geen bevoegdheid heeft om in te grijpen in de kerk.

07.58 - Vijf miljoen kijkers

Ruim vijf miljoen mensen keken dinsdagavond naar de persconferentie van demissionair premier Mark Rutte en demissionair coronaminister Hugo de Jonge over de coronamaatregelen. Dat is minder dan bij de vorige persconferentie van 8 maart, waar destijds ruim 5,5 miljoen mensen op afstemden.

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) na afloop van een toelichting op de coronamaatregelen in Nederland. Ⓒ ANP

07.02 - Hongkong stopt tijdelijk met Pfizer

Hongkong en Macau hebben het inenten met coronavaccins van Pfizer/BioNTech tijdelijk stopgezet vanwege defecten aan de flesjes. Volgens de regering van Hongkong gaat het om een voorzorgsmaatregel en ziet BioNTech op het moment geen veiligheidsrisico bij het gebruik van vaccins uit de partij.

De regering van Hongkong had een waarschuwing gekregen van de plaatselijke distributeur van het Pfizer/BioNTech-vaccin. Die meldde dat er in een partij problemen waren met de sluitingen van de flesjes.

BioNTech en de distributeur „hebben geen redenen gevonden om te geloven dat de productveiligheid in het geding is”, aldus de Hongkongse regering. Om hoeveel vaccindoses het gaat die gecompromitteerd zijn, zeiden de autoriteiten niet, maar het gebruik van twee partijen wordt tot nader order opgeschort.

06.50 - Prikken AstraZeneca hervat

De GGD’en beginnen woensdag weer met het toedienen van het coronavaccin van AstraZeneca.

06.35 - Meer dan 3000 doden in 24 uur in Brazilië

In Brazilië zijn voor het eerst meer dan 3000 coronadoden in 24 uur geregistreerd. De tol van de corona-epidemie loopt in Brazilië rap op de afgelopen weken. Het Zuid-Amerikaanse land breekt het ene na het andere grimmige record, zowel qua doden als besmettingen.

In totaal overleden al bijna 300.000 personen in Brazilië aan de gevolgen van Covid-19. Ⓒ AFP

Dinsdag meldden de Braziliaanse autoriteiten maar liefst 3251 geregistreerde coronadoden. Daarbij zijn er 82.493 nieuwe besmettingsgevallen.

De neerwaartse spiraal leidt tot veel onrust op de straten in Brazilië. Maandag barstten door het hele land protesten tegen de aanpak van de regering uit, waarbij betogers op potten en pannen sloegen. President Jair Bolsonaro, die de ernst van het virus en de pandemie geregeld bagatelliseert, verdedigde de aanpak van zijn regering ondertussen in een televisietoespraak.

In totaal overleden al bijna 300.000 personen in Brazilië aan de gevolgen van Covid-19.

06.33 - Cafétest in Utrecht gaat niet door

De voorgenomen Fieldlab-test van een aantal horecazaken in Utrecht om het het coronagedrag van cafébezoekers te onderzoeken, gaat in zijn geplande vorm niet door. Volgens het kabinet is het vanwege de huidige situatie met de toegenomen besmettingen van het coronavirus niet mogelijk om de ’praktijktest’ te organiseren.

Onderzoekers willen met de test kijken hoe horecaondernemers, hun personeel en gasten omgaan met de coronaregels. Hoe de contactmomenten zijn, met hoeveel personen bezoekers een praatje maken en hoe lang zij met elkaar kletsen. Ook onderzoeken zij hoe goed de maatregelen worden nageleefd en hoe het zit met de ventilatie.

06.30 - Eerste levering Janssen

Farmaceut Janssen levert in april bijna 170.000 coronavaccins aan Nederland, meldt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer.

06.25 - Duitsland

Het aantal nieuwe coronabesmettingen dat in de afgelopen 24 uur in Duitsland is vastgesteld, is verdubbeld ten opzichte van een dag eerder. Het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse tegenhanger van het RIVM, heeft woensdagochtend bijna 16.000 nieuwe gevallen gemeld.

Dinsdagochtend meldde het RKI nog 7485 nieuwe gevallen. Met de nieuwe cijfers van woensdag komt het totale aantal vastgestelde coronabesmettingen in Duitsland op 2.690.523.

Er overleden in Duitsland zeker 248 personen aan de gevolgen van Covid-19 in de afgelopen 24 uur. Daarmee komt het totale officiële dodental van de pandemie er op 75.212.

In de nacht van maandag op dinsdag besloten bondskanselier Angela Merkel en de deelstaatpremiers dat de lockdown in Duitsland wordt verlengd tot 18 april. Ook besloten de autoriteiten dat het aantal sociale contacten rondom de paasdagen moet worden beperkt.