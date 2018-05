’Knallen’ gehoord, YouTuber van Prankster gewond

JohnQuote maakt filmpjes voor het YouTube-kanaal ’Prankster’. De kwajongens staan erom bekend ver te gaan voor hun video’s. Hoe gekker, hoe beter. Het levert ze een vaste groep kijkers en ruim 800.000 subscribers op YouTube op.

In het korte fragmentje dat De Jong maandagavond online zet, is hij te zien met allerlei wondjes in zijn gezicht. Zijn ogen zijn ook beschadigd en rood. Hij lijkt zichzelf vanuit het ziekenhuis te filmen, een vriend van hem houdt de zak met het infuus vast.

’Check jullie snel’

„Oké, dames en heren... Vandaag is er echt wat ergs gebeurd”, zegt hij in de camera. Veel uitleg krijgen de fans niet. Die komt kennelijk later: „Check jullie snel.”

Bronnen melden aan De Telegraaf dat er in de buurt wordt gezegd dat er ’iets’ behoorlijk uit de hand is gelopen. Of het tijdens een van hun stunts is gebeurd, is nog onduidelijk. Omwonenden zouden twee harde knallen hebben gehoord in het huis van de jongen in Bunschoten.

De politie, de brandweer en een ambulance rukten uit naar het incident. Boven de woning was een rookpluim te zien.