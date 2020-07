Trump voor het eerst met mondkapje op stap

Donald Trump is al een opvallende verschijning, maar zaterdag al helemaal tijdens een bezoek aan veteranen. Ⓒ AP

WASHINGTON - De Amerikaanse president Donald Trump heeft voor het eerst een gezichtsmasker in het openbaar gedragen. Hij droeg een zwart mondkapje tijdens een bezoek aan het militaire ziekenhuis Walter Reed, net buiten hoofdstad Washington. Hij was daar aanwezig om gewonde veteranen te ontmoeten, zo is op tv-beelden te zien.