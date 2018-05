Toerisme slecht voor het milieu

Toeristen op Cyprus maken een foto van een landend passagiersvliegtuig. Ⓒ Foto Reuters

AMSTERDAM - De wereldbevolking gaat inmiddels zo enthousiast op vakantie, dat iets meer dan 8 procent van de broeikasgassen worden uitgestoten bij toeristische en aanverwante activiteiten. Het gaat daarbij zowel om toerisme in eigen land als over de grens, stelt een internationale groep milieuwetenschappers. Het percentage is zo’n beetje het driedubbele van de geschatte milieuschade waar tot nu toe van was uitgegaan.