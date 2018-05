Christelijk kruis in Beieren onder vuur

Het christelijke kruis is inzet van een politiek strijd tussen de CSU en de AfD.

BERLIJN - De Duitsers dubben over de scheiding tussen kerk en staat. Alhoewel de overheid neutraal is, komen er vanaf juni toch christelijke kruisen in Beierse overheidsgebouwen. Niet iedereen is blij met het plan van de conservatieve regeringspartij CSU. Twee derde van de Duitsers blijkt tegen.