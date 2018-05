Verdachte moordzaak Stuart Markiet opgepakt

Het lichaam van het slachtoffer werd in april van dat jaar gevonden in de Nieuwe Waterweg bij Rozenburg. De politie denkt dat de toen 41-jarige Markiet door een misdrijf om het leven is gekomen.

De politie zocht al die tijd naar de 24-jarige tweeling Kevin en Melvin M. Zij zijn familie van het slachtoffer. Het duo stond sinds september 2015 op de nationale opsporingslijst. De politie is nog altijd op zoek naar de tweede verdachte, Melvin M.