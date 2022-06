’Aanpassing wapenwet in VS dichtbij’

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / Eline van Nes

WASHINGTON - In de Amerikaanse Senaat is een akkoord over een strengere federale wapenwetgeving een stuk dichterbij gekomen. Hetzelfde geldt voor het vrijmaken van miljarden dollars om in de toekomst schietpartijen met veel slachtoffers te voorkomen.